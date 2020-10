"Nou pa dakô", un titre posthume de Patrick Saint-Éloi

L’ex chanteur vedette de Kassav aurait eu 62 ans ce mardi 20 octobre 2020. Pour entretenir sa mémoire, une chanson inédite vient d’être produite par Note A Bene-Wagram, un label qui a fait confiance à l’artiste de son vivant.

Guy Etienne •

Chanson posthume de de Patrick Saint-Eloi / "nou pa dakô".

Le 20 octobre 2020, Patrick Saint-Éloi aurait eu 62 ans.

À cette occasion, un titre inédit posthume (...) nous rappelle que la musique et les paroles de Patrick restent toujours d’actualité. ( Note A Bene - Wagram)



"Ça c’est le zouk"

Photo de la pochette du titre posthume "nou pa dakô" du chanteur Patrick Saint-Eloi • ©Youri Lenquette

10 ans après sa mort, le label Note A Bene-Wagram dévoile un titre inédit de Patrick Saint-Éloi.L’ex chanteur vedette du groupe Kassav a composé "nou pa dakô" (on n’est pas d’accord) avec son fidèle ami bassiste, Frédéric Caracas.C’est une chanson engagée dans laquelle l'artiste dénonce les sommes dépensées pour faire la guerre, "tandis que des populations meurent de faim".Le chanteur crooneur, spécialiste du "zouk love" (danse chaloupée et suggestive des Antilles) a fait ses armes et une brillante carrière au sein du groupe Kassav Durant près de 40 ans, sa voix unique a fait frémir les oreilles de ses très nombreux fans. Sur scène, il lâchait souvent entre deux interprétations, tel un cri du coeur : "ça c’est le zouk" ! Patrick Saint-Eloi s’est éteint le 18 septembre 2010 , au Moule en Guadeloupe, à l’âge de 51 ans.