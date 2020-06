Un nouveau cas de covid-19 détecté dans la délégation des étudiants Martiniquais de retour du Canada

Un troisième étudiant de retour du Canada (le 6 juin 2020) est déclaré positif au Covid-19. Isolé des autres étudiants dans un établissement hôtelier de Fort-de-France, il doit recommencer sa quatorzaine. Les 89 autres étudiants abordent leur dernière semaine de confinement.

Brigitte Brault •

Sur 92 étudiants martiniquais revenus du Canada, trois d'entre eux se révèlent être positifs au Covid-19 aujourd'hui (lundi 15 juin 2020).



Confinés dans un hôtel de Fort-de-France comme 10 autres de leurs camarades qui avaient choisi de vivre leur isolement dans un établissement hôtelier après leur retour du Canada le samedi 6 juin 2020, ils ont été isolés et ont dû recommencer leur quatorzaine.



Deux d'entre eux avaient été diagnostiqués positifs la semaine dernière (mardi 9 juin) et avaient repris à zéro leur quatorzaine. Le troisième cas a été identifié à l'issue d'une seconde batterie de tests. Il s'agit d'une étudiante. Elle est Isolée des autres jeunes dans un établissement hôtelier de Fort-de-France.



Ceux qui ne sont pas touchés par le Covid-19 entament leur dernière ligne droite avant la fin de leur quatorzaine.



92 jeunes martiniquais avaient atterri à l'aéroport Aimé Césaire après six heures de vol entre le Canada, la Guadeloupe et la Martinique. Ils ont fait partie d'un groupe de 238 étudiants de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qui sont revenus le samedi 6 juin 2020 de Montréal au Canada.



La plus grande prudence leur est rappelée, à savoir respecter les gestes barrières, le confinement et faire les tests recommandés par l'ARS (Agence régionale de santé).