Nouveau CD de l’évangéliste Laurent Thelcide pour "adoucir les mœurs et apaiser les tensions en Martinique"

La nouvelle compilation de Laurent Thelcide est parue. "Jésus-Christ, la Martinique te loue" (volume 2), a été réalisé avec Xavier Foster, Jacques Jean-Philippe, Marc G. Menard, UYM, Jacky Rapon et bien d'autres précise le diacre évangéliste.

"De la Martinique en passant par la Guadeloupe, Saint-Martin, la Dominique et la diaspora antillaise, nous sommes tous réunis pour chanter Dieu".

Il y a un an se souvient Laurent Thelcide, le déboulonnage de statuts historiques par des activistes à Fort-de-France et à Schoelcher, avait causé un tumulte au sein de la population.

Face à la situation de la Martinique qui vit des moments difficiles, le chlordécone, décapitation de statuts… on sent qu'un rien peut causer la panique.

Un vent de justice sociale et de réparation souffle sur le pays. J'en suis conscient et je veux porter ma contribution, ma force spirituelle, afin que Dieu nous accorde la délivrance et la paix.

(Laurent Thelcide)