Nouvel An : les soirées de réveillon avant le 31 ont la cote en Martinique

En cette période de fêtes de fin d’année, les soirées et autres événements festifs foisonnent. En Martinique et ailleurs, une tendance plutôt récente s’observe. Depuis quelques années, les organisateurs évènementiels proposent au public de célébrer la nouvelle année en avance. Moins de pression, plus de sécurité… les soirées du 29 ou du 30 décembre attirent désormais le plus grand nombre.

Fêter la nouvelle année le 30 décembre au lieu du 31, c'est la tendance actuelle. Oublié le traditionnel réveillon de la Saint-Sylvestre. Désormais, le rendez-vous a lieu le 30 décembre et parfois même le 29.

Depuis quelques années, les organisateurs événementiels invitent le public à célébrer l'arrivée de la nouvelle année avec quelques jours d'avance. Ambiance dj, buffet, tenues correctes exigées, boissons pétillantes… tous les codes des soirées du réveillon du Nouvel an sont respectés. La seule différence repose sur la date.

"Les gens se lâchent beaucoup plus!"

Plus de sécurité, plus de liberté, moins de stress… Les organisateurs événementiels avancent plusieurs explications à ces changements d’habitudes.

On s’est rendu compte, au fur et à mesure de l’évolution des choses qu’il y a beaucoup moins de formalisme dans les soirées qui précèdent celle du 31. Les gens se lâchent beaucoup plus. En général, lorsque les clients vont en soirée le 31, ils sont dans une exigence à nulle autre pareille. Et finalement on observe souvent qu’ils oublient de s’amuser. William Bérisson, organisateur d'événements

D'après ces derniers, les célébrations du Nouvel an anticipées permettent aux célibataires de profiter du moment sans ressentir la pression sociale.

Nous observons également qu’il y a de plus en plus de célibataires sur l'île, notamment de la gent féminine, qui ne souhaitent pas se retrouver dans un 31 formel, seules, attablées autour de couple. Nous proposons un concept qui ne va pas susciter le poids d’un célibat non assumé.

Un cadre plus "intimiste"

Outre le sentiment d'une plus grande liberté, les organisateurs d'événements présentent également des motifs économiques.

Il y a également une tendance à organiser les 31 en comité plus restreint et plus intimiste, en famille. Ils sont sûrs de bien manger parce qu’ils commandent ou cuisinent ce qu’ils veulent. Souvent, le bon compromis c’est de faire une bonne soirée et d’aller chercher le côté un peu plus “culinaire” en comité restreint.

Le 31, nous n’organisons plus de soirée. Nous en faisions avant, mais maintenant nous n’en faisons plus. Les gens se lâchent plus le 30, le 31, c’est un plus codifié. Les tarifs sont également moins prohibitifs que sur le 31. Sur l'aspect sécurité aussi, les gens préfèrent sortir tranquillement le 30 et faire un peu plus attention le 31. David, organisateur de soirée

Désormais, en plus des soirées qui précèdent le réveillon du 31 décembre, de nouveaux types d'événements émergent sur l'île. Pour bien accueillir la nouvelle année, les plus fêtards, optent pour des célébrations le 1er janvier avec, pour certains, des rendez-vous à l’aube.