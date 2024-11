Nouvel épisode pluvio-orageux en Martinique… l’île repasse en vigilance JAUNE

"Le flux de Sud-Est humide et instable génère encore des conditions pluvio-orageuses" prévient Météo France dans son bulletin de 11h28 ce dimanche 10 novembre. La vigilance JAUNE pour "fortes pluies et orages" est de nouveau déclenchée.

Cet après-midi, malgré quelques éclaircies, les conditions se dégradent progressivement avec des averses qui augmentent en intensité et en fréquence. Elles deviennent parfois orageuses en soirée et la nuit prochaine. Une amélioration progressive est attendue lundi en journée. Sous les averses les plus fortes, les cumuls peuvent atteindre 30 mm en 1h et 50/80 mm en 3h.