Un nouvel incendie volontaire dans une station de pompage prive 1 200 foyers d'eau potable aux Trois-Ilets

Un incendie dont l'origine laisse à penser qu'il est volontaire a détruit la station de pompage située à Morne Clouette aux Trois-Ilets vers 2 heures du matin (dimanche 7 juin 2020). 1 200 foyers sont privés d'eau pendant plusieurs jours. C’est le deuxième incendie dans cette structure en cinq mois.

Brigitte Brault •