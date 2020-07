Une nouvelle chambre funéraire à la Zac de Rivière-Roche à Fort-de-France 

L’espace "Mozolé-a" peut désormais accueillir les familles à la Zac de Rivière-Roche. En 2014, ce projet avait été rejeté par la municipalité de Fort-de-France, suite à la grogne des commerçants de la zone. Mais la nouvelle structure a finalement été habilitée par la préfecture de Martinique.

Dès le début du projet en 2014, nos voisins de la Zac de Rivière-Roche ont monté une association pour empêcher l'installation de cet espace.

Nous avons essuyé un premier refus de la part de la préfecture, laquelle s'est basée sur une pétition des co-propriétaires de la zone, au motif qu'il y avait un risque de troubles à l'ordre public. Même refus à la mairie (...).

Donc nous avons insisté avec l'aide d'un juriste qui a défendu notre dossier jusqu'à la cours d'appel de Bordeaux, laquelle nous a donné gain de cause pour l'exploitation du local (...).

Et après moult péripéties, la préfecture nous a finalement délivré l'habilitation pour cet équipement, nécessaire je pense pour la ville de Fort-de-France et plus largement pour la Martinique (...).

Mais cela a été un vrai parcours du combattant.



Ce n'est jamais le bon endroit pour ce genre d'équipement. Tout le monde en a besoin mais personne n'en veut près de chez soi ».



L'entreprise Société Nouvelle Maison Milienne (...) est habilité pour exercer l'activité funéraire suivante :

L'utilisation et la gestion d'une chambre funéraire, "Mozolé-a", à la Zac de Rivière-Roche, 97200 Fort-de-France.

Un des deux salons de l'espace funéraire funéraire de la Zac de Rivière-Roche à Fort-de-France • ©Cap Facebook C. Cayol

Une alternative à l’espace La Joyau

Depuis l'ouverture, seules les présentations de corps sont organisées pour l'instant sur le site, à raison de 2 heures par famille endeuillée.

Ces rassemblements restreints se déroulent en présence de 10 membres maximum.



Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont installés à l'entrée des salles et des masques chirurgicaux sont offerts gratuitement à ceux qui n'en n'ont pas, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.



