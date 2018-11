Caraïbe : comment une île va naître de l'érosion

De la mousse au fond de l'eau

© Alex Croisière Grenadines Mayreau: l'île va-t-elle se couper en deux ?

Des rochers sur la plage

Dans l'île de Mayreau, la bande de terre qui sépare d'un côté la mer des Caraïbes, et de l'autre l'océan Atlantique ne fait plus désormais que la largeur de votre salle à manger : 6 mètres de large.L'érosion causée par les vagues, en plus de couper l’île en deux, pourrait détruire sa célèbre baie de Salt Whistle, l’une des plus belles du monde. C'est là, vraisemblablement, une des conséquences du changement climatique."Le niveau de la mer s’est élevé, faisant reculer la côte, jour à après jour". C'est l'analyse que fait Filius "Philman" Ollivierre, un des 300 habitants de l’île. Âgé de quarante ans, il se souvient d'une bande de terre de plus de 20 mètres de largeur, avec la mer de chaque côté."Il y avait là des raisiniers. Petit à petit l’érosion a fait son œuvre, la mer a gagné du terrain, mettant à nu leurs racines. Asséchés, les arbres sont quasiment morts aujourd’hui. Le phénomène n’a pas épargné les coraux. Il n’y aurait plus que de la mousse au fond de l’eau, tout le long de ce qu’il reste de la bande de terre", affirme Filius Ollivierre.Sur 1 800 plages dans le monde, Salt Whistle Bay est aujourd’hui classée 16e par la plus grande agence de voyages du Canada, Flight Network. Si la bande de terre venait à disparaître, l’île pourrait descendre dans ce classement et ne plus être aussi attrayante pour les visiteurs. Son économie en souffrirait assurément.Des propositions d’intervention rapide ont été faites par des experts techniques. Ceux-ci ont notamment proposé de placer des rochers sur la plage de Windward Carenage, côté atlantique, pour limiter l’impact des vagues sur le rivage.Avec une superficie de 4 km² et une population d'environ 300 habitants, Mayreau fait partie de l'archipel de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Elle se situe entre Union au sud-ouest et Canouan au nord-est. À l'ouest se trouvent les bancs de sable et les rochers des Tobago Cays.