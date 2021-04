Nouvelle mobilisation à Météo France contre la réduction des effectifs aux Antilles-Guyane

Nouvelle mobilisation des syndicats des services de prévision des Antilles et de la Guyane. Après une précédente grève (du 29 mars au 4 avril dernier), l’intersyndicale tire de nouveau la sonnette d’alarme estimant que "la direction de Météo-France persiste dans son entreprise mortifère".

La suppression à terme du service de nuit au Centre Météorologique de Guyane (CM973), fonctionnant jusqu'à présent en H24, ce sont 3 emplois à temps plein de prévisionnistes qui sont prévus de disparaître sur un total de 7, mettant à mal nos missions concernant la sécurité des personnes et des biens en Guyane (vigilance pour fortes pluies et orages, surveillance et suivi hydrologiques, assistance aéronautique, sécurité en mer, feux de végétation, etc). (...)

Cette fermeture impacte aussi les prévisionnistes de Martinique qui se voient transférer de nouvelles tâches, alors qu'ils n'ont pas reçu de formation adaptée sur un territoire qu'ils ne connaissent pas.

(L’intersyndicale)