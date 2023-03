Nouvelle vigilance JAUNE pour "vagues-submersion" au nord de la Martinique

Météo France met en garde contre des vagues-submersion, en particulier dans le nord atlantique. La vigilance JAUNE est activée du dimanche 26 mars 2023 à minuit, jusqu’au lendemain lundi, dans la journée.

Cette nuit, sous l'action d'une houle plus énergétique et du vent, les creux moyens atteignent alors 2m à 2m30, pour des périodes de 14 à 16 secondes. Par conséquence, de bons rouleaux sont attendus sur les côtes exposées et des submersions localisées pourraient se produire de Grand-Rivière à la Caravelle. Sur la côte Caraïbe, une agitation inhabituelle peut être observée entre Grand-Rivière et le Prêcheur.