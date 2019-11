Nouvelles modalités d’accès aux études de santé à compter de la rentrée 2020

Les nouvelles modalités d’accès aux études de santé viennent d’être précisées au Journal Officiel. Dès la rentrée 2020, tout lycéen souhaitant intégrer une filière santé (médecine, pharmacie, dentaire, ou sage-femme) aura désormais le choix entre plusieurs parcours universitaires.

Bertrand Caruge et Guy Etienne •

Fin du redoublement

Des profils diversifiés

Plusieurs options

Dès la rentrée 2020, plusieurs parcours seront possibles pour les jeunes souhaitant accéder aux études de santé, grâce à de nouvelles dispositions. Il y a d’abord la suppression du numerus clausus, remplacé par le numerus apertus. Autrement dit, les facultés de médecine fixent le nombre d’admission en 2e année, en fonction des besoins territoriaux.A noter aussi l’arrêt du redoublement, un examen qui se veut toujours sélectif, mais à plusieurs échelles considère le gouvernement. En revanche, pas de changement prévu s’agissant du nombre de places dans les facultés en 2020-2021.La Première Année Commune aux Études de Santé (la PACES), et son concours couperet seront supprimés, de même pour le numerus clausus qui limitait le nombre d’étudiants admis en 2e année, ce qui devrait favoriser l’émergence de nouveaux profils, comme l’avait souhaité le Président de la république, Emmanuel Macron en 2018. A moyen terme, les lycéens pourront s’orienter vers des licences de lettres, droit...avec une option accès santé, ou s'engager directement dans un parcours santé spécifique.Ainsi, à partir de l’an prochain, on ne parlera plus que d’études M.M.O.P (Médecine, Maïeutique, Odontologie, et Pharmacie). La filière kinésithérapie quant à elle, devrait faire l’objet d’une réforme spécifique.La vocation première affichée par cette réforme est d’ouvrir à un plus grand nombre, l’accès aux études de santé et aussi de permettre une orientation plus aisée vers les carrières médicales. Les lycéens souhaitant devenir médecin, sage-femme, dentiste ou pharmacien auront donc le choix entre plusieurs parcours universitaires.Ces différentes options seront précisées par les facultés via parcours sup à partir du 20 décembre 2019 précise le ministère de la santé.