Novembre, "mois sans tabac"… pour convaincre d’arrêter de fumer

Lancée par le ministère de la Santé et de la Prévention et Santé publique France en partenariat avec l’Assurance maladie, l’opération "mois sans tabac" est reconduite pour la 7e année consécutive en novembre 2022. "C'est un défi national lancé aux fumeurs pour les inciter à essayer d'arrêter de fumer", car "un cancer sur trois est dû au tabagisme".

Depuis la loi Evin interdisant le tabac dans les locaux collectifs et aux moins de 18 ans, la prévention a fait du chemin. Aujourd’hui, la mention "fumer tue", est inscrite en gros caractères sur tous les paquets de cigarettes afin de créer un électrochoc chez les fumeurs qui font encore de la résistance.

C’est le cas de José âgé de 58 ans. Il fume depuis ses 20 ans et à ce jour, "aucun souci de santé" d’après lui, car il n’est pas un fumeur "invétéré" affirme-t-il.

Je fume juste pour le plaisir. Mais un paquet de cigarettes me suffit pour la semaine. Je fume quand j’en ai envie et je m’arrête quand je veux, sans aucune difficulté. Et si je n’en n’ai pas sous la main, je peux très bien m’en passer, car je ne suis pas accro à la cigarette. Je n’ai aucun souci de santé au niveau des poumons et je fais mon bilan de santé chaque année. D’ailleurs je n’ai pas le choix vu mon métier. José

José Bachaumont, fumeur depuis près de 30 ans. • ©Guy ÉTIENNE

José est chauffeur-livreur. Il débourse jusqu’à 13€ pour s’offrir son paquet de cigarettes légères chaque semaine. Rien de surprenant, car les prix du tabac ont considérablement augmenté ces dernières années. Il faut compter pour 20 unités toutes marques confondues, 10€ en moyenne au 1er septembre 2022, des tarifs qui devraient encore grimper en 2023, prévient le Journal Du Net.

Vous estimez que les tarifs du tabac sont déjà suffisamment élevés ? Sachez que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2023 prévoit de nouvelles hausses. Objectif affiché, faire en sorte que le paquet de vingt unités atteigne 11 euros en 2024. journaldunet.com

"Il y a longtemps que j’ai arrêté et mieux je me porte"

Marie-Line est une ancienne fumeuse. Elle s’est adonnée à la cigarette pour la première fois lorsqu’elle était au lycée. Mais après quelques années, "j’ai arrêté avec cela" se félicite-t-elle.

J’ai fait cela pendant des années, jusqu’au jour où j’avais acheté un paquet de cigarettes, j’en ai fumé 2, puis j’ai laissé le reste sur une table sans y toucher durant plusieurs semaines. Et un beau jour, en faisant le ménage, j’ai décidé de les jeter. Et jusqu’à aujourd’hui, je n’ai plus jamais fumé. J'ai cessé de fumer à 40 ans. Et depuis, mieux je me porte. J’avais des cernes, la voix plus grave et le teint plus sombre, donc j’ai arrêté cela (…). C’est inutile et cela ne sert à rien, à part qu’on abîme sa santé. Marie-Line

Message de prévention de l'Etat, dans le cadre du "mois sans tabac" en novembre 2022. • ©tabac-info-service.fr

Le tabagisme est à l’origine de multiples maladies. En moyenne, un fumeur régulier sur deux meurt de son tabagisme. Le seul moyen de se protéger est l’arrêt du tabac.

En moyenne, un fumeur régulier sur deux meurt des conséquences de son tabagisme. Un cancer sur trois est dû au tabagisme. Le plus connu est le cancer du poumon, dont 80 à 90 % des cas sont liés au tabagisme actif. Mais d’autres cancers sont également causés par le tabac : gorge, bouche, lèvres, pancréas, reins, vessie, utérus. Le cancer de l’œsophage est plus fréquent en cas d’association du tabac et de l’alcool. Le tabagisme actif peut également être à l’origine des maladies cardio-vasculaires (…). Santé publique France

D’autres pathologies ont un lien ou sont aggravées par le tabagisme : "les gastrites, les ulcères gastro-duodénaux, le diabète de type II"(…). Le tabagisme peut également entraîner "une diminution des capacités sexuelles et de la fertilité, des carences en vitamines B et C, une altération des artères cérébrales (effets sur la mémoire, la vision, l'audition)", ou encore atteindre "l'œsophage, l'estomac… " met en garde Santé publique France sur son site en ligne.

De multiples risques lors d’une grossesse

Plus on fume, plus la toxicité est importante pour le fœtus. Dans l’utérus, le fœtus reçoit de l’oxygène grâce au sang de sa mère. En revanche, quand elle fume, son sang se charge alors en monoxyde de carbone, gaz particulièrement dangereux (…). SpF

Les différentes substances toxiques que produit la fumée d'une cigarette (Ligue du cancer - 2004). • ©Ligue contre le cancer / DR

Pour tenter d’arrêter définitivement avec la cigarette, vous pouvez profiter de cette opération "mois sans tabac" jusqu’au 30 novembre prochain, en bénéficiant d’outils et de conseils en appelant le 3989, ou sur le site tabac-info-service.fr à consulter ICI.

"Dans la plupart des cas, à l'issue d’une période de 30 jours d'arrêt, les symptômes de manque sont considérablement réduits et les chances d'arrêter de fumer définitivement sont 5 fois supérieures qu'au début de la période de sevrage" d’après le Gouvernement.

Lancement de la 7e édition du défi "Mois sans tabac"

En Martinique, la caravane Mois sans tabac, portée par l’IREPS (Comité Régional d'Education pour la Santé) Martinique, ambassadeur de la région, et les partenaires locaux, "fera escale le mercredi 26 octobre à Schoelcher au centre commercial du Rond-point et samedi 29 au Lamentin à la Galléria. Professionnels de l’addiction et professionnels de santé seront présents afin d’échanger avec les fumeurs et répondre à leurs questions", indiquent les organisateurs.

