Noyade d’une jeune femme à Rivière-Pilote

Ce mardi 31 janvier 2023, entre 16 et 17h, le corps flottant d’une jeune femme a été recueilli sur la plage de l’Anse-Figuier à Rivière-Pilote. Alertés par un particulier, les pompiers dépêchés sur place n’ont pas pu ramener la victime à la vie. Les circonstances de cette noyade restent à déterminer.

Guy Etienne •

C’est en fin d’après-midi, que les pompiers ont été alertés par un riverain de l’Anse Figuier à Rivière-Pilote, après avoir aperçu un corps qui flottait à proximité de la plage.

Arrivés sur place vers 17h20, les hommes du Service Territorial d’Incendie et de Secours et (le STIS), n’ont pas pu réanimer la victime, qui était déjà en arrêt cardio-respiratoire. Son décès a donc été constaté par le SAMU et les gendarmes peu avant 18h.

Les circonstances de cette noyade ?

Cette jeune femme âgée entre 30 et 40 ans selon les pompiers, a-t-elle fait un malaise dans l'eau, savait-elle nager...? L'enquête de gendarmerie devrait apporter des réponses à ces interrogations.