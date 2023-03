"On en a marre !"… le cri de colère des abonnés d'un quartier de Fort-de-France, "trop souvent" en panne d’eau

Mercredi 8 mars 2023, sur le site internet de la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement (odyssi.fr), plusieurs centaines d’abonnés sont privés d’eau.

Plus tôt dans la matinée, trois autres quartiers ont été prévenus d’une coupure peu après 7h via un communiqué électronique, alors que les robinets étaient déjà à sec très tôt selon nos informations.

A Ravine-Vilaine, les habitants sont particulièrement remontés, car victimes "trop souvent" d'interruptions.

Les usagers de ce quartier sont d’autant plus en colère, que plusieurs d’entre eux jugent "incorrectes" les réponses de certains agents du service d’astreinte d'Odyssi, lorsque surviennent les ruptures d’approvisionnement.

"Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ?"

Dans ses communiqués d’alerte, Odyssi s’excuse toujours "pour les inconvénients qui peuvent en découler" selon la formule consacrée.

Mais c’est une bien maigre consolation pour ces abonnés foyalais "trop souvent" impactés, d’où leur colère. Et à l’approche du carême, ces derniers craignent le pire, ayant gardé en mémoire notamment l’étiage de 2020.

Comme les exploitants SME et SMDS, la régie communautaire ODYSSI, reste confrontée à la problématique majeure liée à la vétusté des tuyaux du réseau de distribution sur l’ensemble du territoire.

Par conséquent, le délégataire du service public de l’eau peine à donner des réponses concrètes aux habitants qui se plaignent de pénuries à répétition.

En 2019, Yvan Bertin professeur agrégé d'histoire-géographie au lycée et en classes préparatoires BCPST (au lycée de Bellevue à Fort-de-France et celui du centre-sud à Ducos) s'est penché sur la question, dans un dossier intitulé : "La France : des territoires en mutation". Pour ce spécialiste, "une rénovation s’impose".

Des réparations "au coup par coup"

On estime à 500 km le linéaire de tuyau à reprendre à court terme. Cependant pour l’instant, on s’emploie surtout à réparer les casses, au coup par coup. Cependant, le prix de l’eau en Martinique étant déjà jugé excessif, il semble impossible de l’augmenter davantage pour financer des travaux de rénovation du réseau. Il s’agit là d’investissements lourds que les organismes de distribution ne peuvent effectuer seuls sans l’aide des collectivités territoriales, de l’État ou de l’Union européenne. La réduction des frais de fonctionnement des organismes liés à la gestion de l’eau permettrait sans doute de dégager des marges de manœuvre permettant d’envisager plus sereinement les investissements à venir.

Le coût de l’eau est en effet, le second écueil dans "l’écosystème" de la gestion de l’eau dans l'île. Un organisme unique est envisagé mais pour l’heure, c’est toujours l’arlésienne.

En attendant, la Collectivité majeure a entrepris les travaux jugés les plus "urgents" pour la réparation des conduites les plus abîmées. Ce chantier titanesque devrait se poursuivre dans les années à venir.

La Collectivité Territoriale de Martinique apporte son appui technique et financier aux communes pour les installations de production et de distribution de l’eau potable, participe aux actions du SDAGE et assure un service de prélèvement, de stockage à des fins d’irrigation (barrage de la Manzo…), de distribution, d’entretien des réseaux d’eau, de mise en place de périmètres de protection des captages et de suivi de la ressource.