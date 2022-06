Onde tropicale active vendredi 01 juillet, vigilance jaune déclenchée pour 'fortes pluies et orages" et "vents violents" pour la Martinique

Le centre météorologique de Martinique a émis ce jeudi 30 juin 2022, un bulletin et place l'ile en vigilance jaune pour 'fortes pluies et orages" et "vents violents". Une onde tropicale aborde l'arc antillais à partir de demain matin (vendredi 01 juillet) . Des vents forts accompagnés de rafales toucheront la Martinique dans la matinée. Les précipitations arrivent sur la Martinique en fin de matinée d'abord sur le sud et se généralisent à toute l'île dans l'après-midi

Jean-Claude Samyde •

Une onde tropicale, actuellement à environ 500 km, aborde l'arc antillais vendredi 1er juillet 2022. Les premières manifestations sont visibles dès le matin. Des vents forts accompagnés de rafales toucheront la Martinique.

Les averses suivent dans l'après-midi et peuvent être localement orageuses. Elles deviennent plus intenses et orageuses dans la nuit de vendredi 01 juillet au samedi 02. Elles perdurent une bonne partie de la journée de samedi.

Dès le début de la matinée de vendredi 1er juillet, le vent de secteur Nord-Est se renforce pour atteindre 20 à 30 km/h dans les terres et jusqu'à 40 km/h le long de la façade atlantique. À proximité des plus fortes averses orageuses, se produisent des rafales de l'ordre de 65 à 75 km/h voire localement 85 km/h. Le vent devrait faiblir dans la matinée de samedi.

Les précipitations arrivent sur la Martinique en fin de matinée d'abord sur le sud et se généralisent à toute l'île dans l'après-midi. Elles deviennent de plus en plus importantes et localement orageuses. Les plus fortes averses se produisent à partir de la fin d'après-midi et la nuit de vendredi à samedi.

Ces conditions pluvio-orageuses se poursuivent pendant la matinée de samedi.

Les cumuls prévus pour le phénomène sont de l'ordre de 50 à 80 mm et atteindre 100 mm par endroit. Le risque de fortes pluies disparaît dans l'après-midi.

Pour information, au plus fort du phénomène, dans la nuit de vendredi à samedi, La mer devient forte avec des creux atteignant localement 2m80 à 3m en Atlantique et dans les canaux.