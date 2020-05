L'opérateur de télécommunications Digicel maintient ses opérations pendant sa restructuration

Digicel, la compagnie de télécommunications installée dans la Caraïbe et dans le Pacifique, a déposé le bilan aux Bermudes, siège de la holding de l’entreprise. Le dossier sera examiné par un tribunal américain. Le but est de restructurer la dette de la compagnie dans un cadre juridique.









Comment Digicel en est arrivé là ?

PDG de Digicel Denis O'Brien avec Usain Bolt. L'entreprise a sponsorisé l’athlète pendant plusieurs années. • ©digicel

"Digicel dépose le bilan", le titre fait la Une de tous les médias de la Caraïbe. Selon les économistes et les avocats, spécialistes dans ce type de litige, il s’agit d’une simple stratégie pour restructurer la dette qui est estimée à 7 milliards d’euros.Le groupe demande au tribunal américain d’autoriser cette restructuration afin de réduire les passifs courants, améliorer la liquidité et accéder aux capitaux pour financer des opérations. Les experts sont confiants. Le tribunal trancherait en faveur du plan proposé par Digicel.Depuis quelques années, les revenues générés par les services vocaux (les appels téléphoniques) ont chuté. Aujourd’hui, la majorité des clients favorisent les services data, ce qui a engendré des pertes importantes dans le secteur de la téléphonie.La liquidité de la compagnie a également été compromise par les gros investissements dans le haut débit, en particulier le câble et le développement des services aux entreprises.Digicel a annoncé un plan pour réduire les coûts de fonctionnement. Les employées pourront subir des pertes de 5% à 20% sur leur salaire.Digicel Group One Limited appartient au irlandais Denis O’Brien. Implanté dans 30 pays de la Caraïbe et dans le Pacifique, le siège de ses opérations caribéennes se trouve à Kingston, capitale de la Jamaïque.Cette restructuration ne change en rien l'existence du groupe notamment à la Martinique.