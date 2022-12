Opérations de sécurité en Martinique : les gendarmes procèdent à 19 interpellations en 3 jours

Au moment où le préfet délégué à la sécurité débute sa mission en Martinique, les autorités se félicitent de la présence et des résultats des forces de l'ordre sur le terrain. Lors du dernier week-end, 19 personnes ont été interpellées pour violences diverses et infractions.

Joseph Nodin •

Comme promis par le préfet de Martinique, les gendarmes avec du renfort, sont déployés massivement sur le terrain. Ils effectuent des contrôles sur les routes et interviennent dès qu'une alerte sérieuse est enregistrée dans leur zone (hors Fort-de-France et Lamentin).

Dès vendredi soir (2 décembre 2022), 4 hommes sont interpellés à Sainte-Marie, au Morne-Rouge et au François pour des violences avec arme.

À Schoelcher, c'est un homme à moto qui est arrêté "après un refus d'obtempérer, en possession de stupéfiants, conduite sans casque, sans permis et moto faussement immatriculée".

1 homme interpellé à Ducos avec une arme et des stupéfiants. 2 hommes interpellés à Trinité et au Marin, recherchés pour des "violences" et des "menaces de mort".

3 hommes interpellés pour des infractions routières en série. Leurs scooters saisis et mis en fourrière. Deux autres hommes sont interpellés à Trinité dans le cadre d'un vol à main armée. Par ailleurs, 5 personnes sont arrêtées après la découverte de 50 kg de résine de cannabis. La cargaison est détruite.

Rassurer la population

Dimanche (4 décembre 2022), en début de soirée, nouvelle opération cette fois pour ramener le calme lors d'une rixe armée au Lorrain avec une vingtaine d'individus, l'un des protagonistes armé d'un coutelas, est interpellé.

Au moment où le préfet délégué à la sécurité débute sa mission en Martinique, les opérations anti-délinquance sont destinées à rassurer la population.

Depuis le début de l’année 2022, 26 homicides sont enregistrés dans l'île, dont une majorité par balles. Face à cette explosion de violence, les dispositifs de contrôles et d’interventions des forces de sécurité intérieure, sont renforcés par un escadron de 80 gendarmes supplémentaires.