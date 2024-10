Ouragan Béryl : plus que quelques jours pour les sinistrés assurés, afin de déclarer leurs pertes

Les pluies abondantes et surtout la très forte houle générée par l’ouragan Béryl, ont causé beaucoup de dégâts sur le littoral, entre le 1er et le 2 juillet 2024.

Pour les riverains et les commerçants assurés, il est encore temps de déposer une demande d’indemnisation, avant le 29 octobre prochain. Plusieurs administrés du centre-ville de Fort-de-France sont concernés.

Après échanges avec les habitants, les usagers et les commerçants du centre-ville et au regard des dégâts provoqués notamment par la montée des eaux, le maire Didier Laguerre avait sollicité de l'Etat, la reconnaissance de catastrophe naturelle (…). Un fonds de secours a été activé par l'Etat. Ce dernier permettra de fournir une aide aux particuliers et professionnels non assurés ou non assurables.