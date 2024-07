Ouragan Béryl : en images, les effets collatéraux en Martinique… les vigilances sont maintenues par Météo France

L'ouragan Béryl de catégorie 4 se trouve à cette heure en mer des Caraïbes, après que son centre a traversé Carriacou, aux Grenadines. "Bien qu'il soit situé à environ 200 kilomètres de la Martinique, des bandes pluvieuses ont circulé sur notre île, en donnant des inondations par endroits" signale Météo France. Les vigilances Orange pour "vagues-submersion" et Jaune pour "fortes pluies, orages et Vents violents" sont toujours en vigueur en fin de journée.

"Le vent a été véloce et la houle a provoqué des submersions sur la côte Caraïbe" en Martinique, signale Météo France dans son bulletin de 16h40 ce lundi 1er juillet 2024.

Même si l’ouragan Béryl est à plus de 200km du territoire, les effets secondaires ont impacté certaines communes balnéaires, après que "des bandes pluvieuses ont circulé sur l'île".

C’est le cas dans le Sud, à Sainte-Luce, où la population a vu le bord de mer envahit par les vagues qui sont venues lécher les restaurants de la plage du bourg. L'eau s'est même engouffrée dans certaines rues.

Les vagues se sont infiltrées dans certaines rues du bourg de Sainte-Luce (1er juillet 2024). • ©Thierry Sokkan

Des vidéos amateurs illustrent un peu plus la situation d’une partie de la ville.

Les rues de Sainte Luce envahies par la mer • ©Fabienne Léonce

Les marins pêcheurs, habitués à la fureur de la mer en période cyclonique, avaient pris la précaution de mettre à l’abri leur matériel.

La houle provoquée par le passage de l'ouragan Béryl à Sainte-Luce. • ©Thierry Sokkan

Au Diamant, les vagues impressionnantes ont attiré des curieux près du débarcadère.

La houle provoquée par le passage de l'ouragan Béryl au Diamant. • ©RS

Au Nord Caraïbes, le rivage de Case-Pilote n’a pas été épargné par la houle.

La houle provoquée par le passage de l'ouragan Béryl à Case-Pilote. • ©RS

En fin de journée, Météo France a décidé de maintenir les vigilances Orange pour "vagues-submersion" et Jaune pour "fortes pluies, orages et vents violents".

À 16 heures, des bandes pluvieuses ont circulé sur notre île, avec des cumuls en 6 heures de 47.6 mm à Fort-de-France, 51.6 mm à Saint Joseph et 56.1 mm à Ducos. On a relevé dans l’après-midi des rafales de vent de 100 km/h à Tartane, 119 km/h au Robert et 122 à Fond-Denis-Cadet.

