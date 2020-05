Le "paiement sans contact" privilégié depuis le déconfinement, pour plus de sécurité

Pour éviter de toucher au clavier des terminaux lors des opérations par carte bancaire, le paiement sans contact est la solution. Pratique et encore plus rapide, ce mode de règlement est désormais plafonné à 50 € depuis le déconfinement progressif du 11 mai 2020.

Guy Etienne •

Ça m’évite de poser les doigts sur les touches de l’appareil chez les commerçants, ou de manipuler l’argent liquide, car on n’est jamais trop prudent en ces temps de coronavirus.



(Une cliente d’un hypermarché de Fort-de-France)

Absolument... et c’est très bien ainsi !



Les cartes concernées

Logo wifi de la carte bancaire sans contact • ©ufc

Payer sans contact, en approchant juste sa carte bancaire de l’écran du terminal, au lieu de composer son code sur le clavier, est de plus en plus monnaie courante, d’autant que le plafond a été relevé à 50 euros depuis le 11 mai 2020 (au lieu de 30 euros auparavant). La possibilité de payer en mode sans contact est plafonné pour des raisons de sécurité.Un plafond cumulé des achats est également possible. Il varie selon les banques et est généralement de 100 € par jour, par semaine ou par mois. Au-delà de cette limite, vous devrez saisir votre code confidentiel.Un peu plus loin, dans la file d’attente du service drive d’un fast-food, une hôtesse équipée de son masque en plexiglas réagit à la question : peut-on payer sans contact ?

Vous disposez d'une carte équipée de la fonction "paiement sans contact" lorsque le pictogramme (au-dessus), symbolisant les ondes émises par la puce, figure sur le recto de celle-ci. Les cartes bancaires de nouvelle génération bénéficient de cette fonction, un moyen de règlement "en plein essor" observe 60 millions de consommateurs.

Perte ou vol de la carte : que faire ?

En cas de perte ou de vol de votre carte, vous devez faire opposition dans les plus brefs délais et vous rapprocher de votre banque. Cela ne dispense pas de continuer à surveiller ses comptes pour repérer d’éventuels débits sans contact non autorisés, car l’opposition ne suffit pas toujours.



L'article L.133-18 du code monétaire et financier, dispose que le client doit être totalement et immédiatement remboursé par la banque lorsque sa carte est utilisée à son insu sans utilisation du code confidentiel.



(60millions-mag.com)

Néanmoins, l’association met garde contre le vol ou la perte de la carte.Reste que le paiement sans contact demeure pratique, par exemple pour les courses en hypermarché, à la station service ou encore pour régler sa note de restaurant. Ces établissements doivent rouvrir à compter du 2 juin prochain, partout en France.