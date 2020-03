Pas de médecin de disponible ce mardi pour établir un constat de décès à Fort-de-France

Les pompes funèbres et des fonctionnaires de la police nationale attendent depuis 7 heures ce matin (10 mars 2020), l'arrivée d'un médecin pour constater le décès d'une personne à son domicile. Médecins, Samu et SOS médecins ont refusé de se déplacer jusqu' à 11 h ce matin.

Brigitte Brault •

Pas moins de 4 fonctionnaires de la police nationale (officier de police judiciaire, photographe ... ) et un service des pompes funèbres attendent depuis 7 heures ce matin (10 Mars 2020) l'arrivée d'un médecin pour constater la mort naturelle d'une personne à son domicile quartier Tartanson à Fort-de-France.La situation serait presque banale si elle ne se reproduisait pas souvent en Martinique. Toujours sur place, Ralf Siniamin, directeur de pompes funèbres est excédé "?".Le constat de décès doit être effectivement dressé par un médecin. Ce document certifie que la mort est réelle et constante et détermine le moment de sa survenance. Le certificat médical de décès précise également les causes et les circonstances du décès.Un partenariat existe avec des médecins précise le procureur de la République Renaud Gaudeul "s".Difficile en effet de faire quitter son cabinet à un médecin de ville alors que sa salle d'attente est déjà pleine. Le SAMU déjà très pris par de nombreuses interventions tout comme SOS Médecins. Mais pour la famille de la défunte, la situation est pénible à vivre même si chacun peut comprendre qu'un médecin ne peut intervenir dans l'heure.Dans ce cas de figure bien précis, le conseil de l'ordre des médecins précise qu"".A 11 heures ce matin, nous apprenons que le SAMU va intervenir.