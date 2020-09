Passage d'une onde tropicale avec des phénomènes orageux toute la journée en Martinique

La Martinique sous les orages et les pluies toute la journée.

Une onde tropicale traverse la Martinique depuis ce matin (dimanche 27 septembre 2020). Pas de vigilance jaune à l'horizon annoncent les services de Météo-France.

Brigitte Brault •

Le niveau de vigilance en cours sur le département est Vert ce dimanche 27 septembre 2020.



Pour la matinée, le ciel se charge en nuages instable avec le passage d'une onde tropicale et des orages éclatent rapidement. Des averses parfois intenses traversent la Martinique.



Le vent de secteur Est est faible à localement modéré. Il souffle entre 10 et 20 km/h en moyenne. Il peut atteindre localement 30 km/h sur la façade atlantique.



La mer est peu agitée sur l'ensemble des bassins avec des creux moyens autour de 1m.

En Caraïbe, persistance d'une légère agitation sur les plages exposées.



Ces observations et leur évolution immédiate seront remises à jour vers 11h30 nous informe les prévisionnistes de Météo-France.