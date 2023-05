Patrick Chamoiseau lauréat du prix Marguerite Yourcenar

Une bonne nouvelle pour le monde de la culture martiniquaise avec une nouvelle distinction attribuée à l’un des pères fondateurs de la créolité.

Jean-Marc Party •

Woulo pou Chamoiseau ! Le romancier et essayiste parmi les plus prolifiques de ces dernières années vient de recevoir le prix littéraire Marguerite Yourcenar, ce 9 mai 2023. Cette distinction est décernée par la Société civile des auteurs multimédia (SCAM). Outre la gestion des droits des créateurs, cet organisme non lucratif soutient la création artistique, au sens large.

Le prix Marguerite Yourcenar porte de nom de l’une des écrivaines françaises les plus remarquables du 20e siècle (1903-1987). Il a été créé en 2015 "pour mieux approcher un auteur ou une autrice, appréhender son univers et (re)découvrir son talent" explique la SCAM. Il couronne le travail d’un écrivain reconnu.

Le couronnement d’une œuvre originale

"Patrick Chamoiseau est désormais l’auteur d’une œuvre considérable et hautement singulière, que le jury du Prix Marguerite Yourcenar est heureux et fier de célébrer alors qu’elle atteint une nouvelle apogée" selon le communiqué publié sur le site internet de la SCAM. Son dernier roman, Le vent du nord dans les fougères glacées, est paru aux Editions du Seuil en 2022.

L’auteur, qui s’y met en scène sous son propre nom, raconte l’histoire de Boulianno Nérélé Isiklaire, conteur émérite de la région de Sainte-Marie qui décide, sans que nul ne comprenne ses raisons, de cesser d’animer les veillées mortuaires et de disparaître dans la nature. Ceux qui veulent retrouver sa trace, par curisosité ou pour recevoir son héritage spirituel et cuturel, en sont pour leurs frais.

Cette épopée à travers les mornes et les vallées de Sainte-Marie nous plonge dans une Martinique sur le point de disparaître. Au grand dam de son auteur. Son intention est de dessiner avec la finesse d’écriture coutumière et le pouvoir d’évocation qui lui sont familiers, l’envers du décor d’un univers qui a constitué le soubassement de notre pays.

Patrick Chamoiseau se verra remettre ce prix doté de 8 000 euros le 26 juin 2023 durant le festival international de littérature "Le Marathon des mots" à Toulouse. Parmi les précédents lauréats du prix Marguerite Yourcenar, figurent Marie N’Diaye ou encore Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022.