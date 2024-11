Paulo Albin, une grande voix de la musique martiniquaise s’est éteinte

Dans le milieu musical martiniquais, ce n’était un secret pour personne. Paulo était accablé depuis longtemps par des soucis de santé. Mais il tenait bon, car en dépit de cette fragilité, le chanteur montait encore sur scène jusqu’à récemment pour vivre sa musique, sa passion et livrer sa voix unique à ses fans.

Paulo Albin est assurément une "identité vocale indélébile" pour Paco Man’Alma, le fils Daniel Marie-Alphonsine, cerveau et ex-chef d’orchestre de la Perfecta.

Paulo Albin est d'abord un voisin de famille bourgeoise du bourg du Robert. Mais aussi une prodigieuse voix introduite par ses aînés Marcel Ravenet, Maurice Marie-Louise, Daniel Ravaud au sein de la Perfecta, de laquelle il deviendra l'icône vocale à la fin des années 70. On se rappellera de "Ayin" et d'autres chansons polémiques à l'image de sa personnalité, mais surtout de "La Divinité" et "Tout Bagay Paré", sous la direction de Daniel Marie-Alphonsine, des morceaux qui vont le porter au statut de voix masculine martiniquaise immortelle.