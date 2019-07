Pénurie de médicaments dans l’hexagone : la Martinique n’est pas concernée

Claude Marie-Joseph Claude Marie-Joseph, président de l'ordre des Pharmaciens de Martinique. Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Agnès Buzyn, la ministère de la Santé, a dévoilé cette semaine ses pistes pour pallier cette insuffisance. Celles-ci reposent sur un meilleur partage de l’information et une meilleure gestion du "circuit du médicament", du fabricant jusqu’à la pharmacie.Mais en Martinique, nous ne sommes pas concernés d'après l’ordre des pharmaciens, car, compte tenu de l’éloignement, les grossistes ont l’obligation de prévoir des stocks sur trois mois, ce qui permet d’anticiper l’épuisement.Explications de Claude Marie-Joseph, le président de l’ordre des pharmaciens en Martinique.Pour aller plus loin, l'ANSM (l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé) nous renseigne sur l'origine des difficultés d'approvisionnement.