Le personnel de l'Education nationale manifeste devant le tribunal administratif

Brigitte Brault •

Manifestation du personnel de l'éducation nationale devant le Tribunal administratif de Fort-de-France • ©Martinique la 1 ère (Stéphane Petit-Frère)

Plus de 300 personnes manifestent actuellement (31 janvier 2020) devant le tribunal administratif de Fort-de-France en soutien à trois adjoints techniques des établissements scolaires et trois enseignants assignés en référé dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites.La principale du collège Lagrosillière de Sainte-Marie est à l'origine de cette assignation en "raison d'un blocage de l'établissement" mais elle vient de se désister et le juge des délibérés doit statuer sur cette demande.