Pétards et feux d'artifice soumis à une réglementation très stricte

Attention danger ! Pendant les fêtes, les pétards et feux d'artifice provoquent chaque année, des accidents plus ou moins graves. Rappel (nécessaire) de la réglementation.



ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

L'utilisation des #pétards ou artifices de divertissement est #interdite du 1er décembre 2019 au 5 janvier 2020.

Retrouvez l'arrêté en détails sur notre site internet 👉 https://t.co/L4wBMn9PQm pic.twitter.com/IOCEpDzcRI — Préfet de la Martinique (@Prefet972) December 5, 2019

"L'utilisation des pétards ou artifices de divertissement est interdite du 1er décembre 2019 au 5 janvier 2020", rappelle la préfecture de Martinique en cette veille de fêtes de fin d'année.Les pétards et feux d'artifice provoquent chaque année, des accidents plus ou moins graves. Cependant, ils sont en vente chez les marchands ambulants ou dans les grandes surfaces. Mais il s'agit en principe, d'une vente très réglementée. Certains modèles sont même interdits par arrêté préfectoral.L'arrêté préfectoral n° 2019-096 du 04 décembre 2019 interdit du 1er décembre 2019 au 5 janvier 2020 l'utilisation des pétards ou artifices de divertissement, quel que soit leur groupe d'appartenance :Sur la voie publique ou en direction de la voie publique;Dans les lieux où se fait un grand rassemblement de personnes;À proximité des habitations et aux abords de certains établissements publics ou privés.