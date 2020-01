Un petit garçon de 3 kg 525 g est né le 1 er janvier à la maternité de Trinité

Il s'appelle Seth et fait l'immense bonheur de ses parents depuis 8 h 34 ce matin 1 er janvier 2020. Ce nouveau-né est le 3 ème bébé de l'année après Kelly-Anna et Louna. Félicitations aux parents et au personnel hospitalier.

Martinique la 1ère •

Adeline a 29 ans et Frédéric 34. Tous les deux sont les heureux parents de Seth, un bébé de 3 kg 525 né le 1 er janvier à la maternité de Trinité. Il a vu le jour à 8 h 34 ce matin, mercredi 1 er janvier 2020.



Avant lui, Kelly-Anne est née à 1 h 11 à la Maison de la Mère et de l'enfant à Fort-de-France. La petite fille est donc le premier bébé de l'année 2020.



Sa maman est une jeune fille, encore mineure qui aura 18 ans dans deux jours.



Par ailleurs, une autre naissance a été enregistrée à 3h, cette fois à la clinique Saint-Paul à Fort-de-France. Il s'agit aussi d'une petite fille appelée Louna.



Nous souhaitons la bienvenue à ces enfants et adressons nos voeux de bonheur aux parents et au personnel hospitalier.