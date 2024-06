Philosophie, la première épreuve du Bac... toujours aussi redoutée

Partager :

Aux Antilles comme dans toutes les autres académies de France, l’épreuve de "philo" en ouverture de l’examen du baccalauréat est toujours fortement appréhendée par les lycéens. Or, "l’enseignement de la philosophie a pour but de former le jugement critique des élèves" rappelle l’éducation nationale.

Cette année encore, l’épreuve de "philo" (mardi 18 juin 2024), a donné des sueurs froides durant 4 heures à beaucoup de lycéens. Cette épreuve qui ouvre traditionnellement la session du Bac, est en effet toujours aussi redoutée par les candidats. Le Larousse définit la philosophie comme un "ensemble de conceptions portant sur les principes des êtres et des choses, sur le rôle de l’homme dans l’univers, sur Dieu, sur l’histoire et, de façon générale, sur tous les grands problèmes de la métaphysique". 2 questions et une explication de texte au choix Parmi les 2 sujets retenus par l’éducation nationale dans l’hexagone, il y avait par exemple "L’État nous doit-il quelque chose ?" au Bac général, ou "La nature est-elle hostile à l’homme ?" pour le Bac technologique. Autre exemple, aux Antilles-Guyane, les élèves de la filière générale avaient la possibilité de disserter sur "Puis-je savoir si j’ai raison ?" et en Bac techno, "L’erreur nous rapproche-t-elle de la vérité ?". Bien sûr, les futurs bacheliers pouvaient aussi choisir une explication de texte, parmi les trois options soumises. Certains ont rendu leur copie en 2 heures à peine, tandis que d’autres ont consommé les 4 heures impartis, de peur peut-être de bâcler le sujet. Rassurer les plus anxieux Pour limiter le stress des élèves, un accompagnement a été mis en place dans plusieurs académies. C’est le cas en Martinque explique Nathalie Mons, rectrice dans l’île depuis mars 2022. Cette année, nous avons une aide dans beaucoup d'établissements, pour gérer le stress et ça les rend plus sereins, donc de la sophrologie, aide sur la la respiration… donc ils arrivent un peu plus décontractés. Nathalie Mons (au micro de Christelle Sivatte et d’Eddy Bellerose) Des élèves du lycée de Trinité (en Martinique) planchent sur l'épreuve de philosophie (illustration). • ©Marc-François Calmo "Précision et exactitude" Prenant appui sur les savoirs et savoir-faire acquis au cours de sa scolarité, l’élève apprend à analyser des notions, à les interroger, à les distinguer les unes des autres, à les articuler de manière pertinente. Il s’exerce à exposer clairement ses idées, à l’oral comme à l’écrit, à les formuler avec précision et exactitude. Il s’applique à les soumettre au doute, à examiner les objections, à y répondre sur la base de justifications raisonnées. Programmes de philosophie de terminale générale et de terminale technologique (publiés au BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019) La philosophie qui arrive dans la vie des adolescents en terminale, a donc vocation à forger l’esprit critique de l’adulte en devenir, afin qu’il ou elle s’affranchisse très tôt de l’obscurantisme ambiant. La critique philosophique ne peut exister que dans un monde où la liberté d’expression et la dignité humaine sont respectées. mon-savoir.fr

