Pierre-Edouard Décimus raconte son histoire musicale dans "Pou zòt - Kassav’ - love and ka-dance"

Pierre-Edouard Décimus, l’un des membres fondateurs de Kassav, livre son témoignage de la naissance du groupe de musique en 1979. Dans son œuvre, l’auteur met en avant le travail conjoint de la Martinique et de la Guadeloupe. Il revient sur les différentes rencontres. "Cette œuvre revient sur l’ensemble de la musique et pas seulement sur Kassav" précise-t-il.

Xavier Chevalier •

Dans son ouvrage, Pierre-Edouard Décimus fait sien l’adage "l’union fait la force". Son livre intitulé "Pou zòt - Kassav’ - love and ka-dance" paru aux éditions Jasor, est un témoignage sur le contexte social et culturel en Guadeloupe et en Martinique.

Il retrace les différents épisodes qui ont permis la création et l’avènement de Kassav. Il revient sur les différentes rencontres qui ont permis l’ascension du groupe de musique, estimant qu’il s’agit d’une action collective.

Des Vikings à l'avènement de Kassav

Le début de l’histoire débute au temps des Vikings, le groupe de musique dont il était membre à ses débuts, pour arriver à nos jours. Désormais il espère connaître le succès avec le Café Créole Groov. Ce dernier a eu lieu après le festival de blues de Marie-Galante.

C’est un pan de l’histoire musicale de la Guadeloupe et de la Martinique. C’est un témoignage qui montre comment ensemble, dans un respect réciproque, nos deux îles peuvent réaliser des choses impensables, mais qui deviennent réalisables quand on en est convaincu.

Des pièces rares

De son propre aveu, Pierre-Edouard Décimus, reconnaît qu’il "n’y a pas foule" pour sa séance de dédicaces samedi 10 juin 2023 dans une enseigne du centre.

Toutefois quelques personnes s’arrêtent et lui posent de nombreuses questions. Un homme l’a marqué. Thierry est venu avec une collection de CD. "Certains des disques étaient vieux. Il y avait des pièces rares, dont j’avais oublié l’existence" confie-t-il. Outre les documents et œuvres musicales, il est aussi venu avec des livres, eux aussi rares. "Je fais des belles rencontres, des belles personnes", affirme-t-il.