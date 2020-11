Pierre Samot, désormais maire honoraire du Lamentin en Martinique

Après avoir géré la municipalité lamentinoise durant 29 ans, Pierre Samot a reçu son diplôme de maire honoraire vendredi 20 novembre 2020, en présence de son successeur et poulain, David Zobda.

Guy Etienne •

"Il représente un des derniers géants de la politique martiniquaise" ! (David Zobda - maire du Lamentin)

Passation de pouvoir entre Pierre Samot et David Zodda (le nouveau maire du Lamentin, à gauche) - novembre 2018 • ©Bâtir le Pays Martinique

Pierre Samot, le bâtisseur

Durant toutes ces années, il a exercé ses mandats avec beaucoup de disponibilité, de mobilisation et de dévouement.



Animé d’une volonté indéfectible de servir l’intérêt général, préoccupé du développement, respectueux de l’environnement et de la qualité de vie, insistant en permanence sur l’ouverture aux autres, en particulier envers les pays de la Caraïbe.



Dans ce domaine, on peut citer le jumelage depuis 1996 avec la ville de Santiago de Cuba et la coopération depuis 2009 avec la Ville de Carrefour en Haïti. (Communication de la ville du Lamentin)

Comme à son habitude, Pierre Samot était sur son trente-et-un, vêtu d'un costume blanc, pour recevoir son titre de maire honoraire, après 29 ans, 8 mois et 8 jours de gouvernance à la mairie du Lamentin. Le 20 novembre 2018, le premier magistrat a décidé de passer la main à David Zobda , alors 1er adjoint de la ville, mais il a toujours gardé un œil sur les affaires municipales en tant que simple conseiller.Selon la définition du code général des collectivités territoriales, l’honorariat est "une distinction honorifique qui correspond à la volonté légitime d’exprimer la reconnaissance de la Nation à ceux qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes au service de leurs concitoyens dans un esprit de civisme et de bénévolat".Âgé de 86 ans depuis le 31 août 2020, Pierre Samot, ex artisan maçon, entrepreneur en bâtiment et fondateur du mouvement "Bâtir le Pays Martinique" en 1998, a promis à l’assistance de rester encore attentif à la gestion de la cité du Lamentin, tant que la santé le lui permettra.