Pierre Talbot, plus ancien médecin du Robert, est décédé

Xavier Chevalier •

Les habitants du Robert sont sous le choc. Implanté depuis la fin de ses études dans le bourg de la commune, dans l'immeuble qui jouxte la mairie, le docteur Pierre Talbot est décédé ce jeudi 7 janvier 2021. Âgé de 71 ans depuis quelques jours, il était le plus ancien médecin de la commune. Il a succombé à un arrêt cardiaque alors qu'il auscultait une jeune femme vers 10 heures.

Rapidement sur place, les pompiers n'ont rien pu faire pour le réanimer malgré plus d'une heure d'efforts.

L'ancien joueur de football, Nikita Capgra n'en revient toujours pas. Cela faisait plus 30 ans que le docteur était son médecin traitant. Il affirme qu'il y a un sentiment de tristesse qui flotte dans le bourg. Durant sa longue carrière, de nombreuses générations de robertins l'ont connu. Il était apprécié de tous, décrit comme simple, gentil et serviable. Nikita se souvient qu'il était joignable à n'importe quelle heure. Le patient affirme que le médecin est mort à cause du travail. Pour appuyer ses propos il précise que l'homme ouvrait son cabinet aux aurores et ne le fermait qu'après 21 heures très souvent.

Le maire, Alfred Monthieux, et ses administrés espèrent qu'un hommage lui sera rendu afin de lui dire un dernier au revoir.