Plage de Désert à Sainte-Luce : l'État et la mairie élaborent un projet de cheminement littoral

Les destructions et agressions des personnes sur ce site seront sanctionnées(annonce la Préfecture)

Les habitants de la plage de Désert à Sainte-Luce vont-ils reculer leurs clôtures pour rétablir la circulation le long du littoral ? La préfecture et la mairie de Saint-Luce en font la demande sous la forme d'un projet.Ce projet propose un tracé qui rétablit le libre accès au rivage et la libre circulation des piétons le long du littoral du quartier Désert. C'était la demande des manifestants venus en nombre le 5 mai dernier. Corinne Blanchot-Prosper, sous-préfète du Marin, et Nicaise Monrose, maire de Sainte-Luce, ont présenté le projet de tracé aux propriétaires riverains des maisons du quartier (samedi 25 mai 2019), "conforme à la règlementation et respectant le droit de propriété des riverains", souligne la préfecture.Une deuxième réunion de présentation s’est tenue lundi 27 mai 2019 avec une délégation élargie aux écologistes de l’Assaupamar.En attendant, les résultats des relevés d'un géomètre pour la redélimitation du rivage de la mer, prévus pour la fin du mois de juin, "un cheminement littoral provisoire sera proposé après recul des clôtures des résidences concernées.Le rétablissement de la servitude doit être mené en toute sérénité dans le respect des procédures et des concertations auxquelles s’étaient engagés les services de l’État. Les destructions et agressions des personnes sur ce site sont fermement condamnées et seront sanctionnées", précise la préfecture.Cette dernière indication intervient au lendemain de l’agression d’un propriétaire par un couple sur la plage de Désert à Sainte-Luce.