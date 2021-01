Plan chlordécone 4 : "incohérences et insuffisances" pour le collectif "Lyannaj Pou Dépolyé Matinik"

Ce samedi 16 janvier 2021, les membres du collectif Lyannaj Pou Dépolyé Matinik se sont retrouvés à la Maison des syndicats à Fort-de-France, afin d'échanger sur le "plan chlordécone 4", lequel a fait l'objet d'une consultation en ligne de la population. Selon le comité, il y a "des incohérences et des insuffisances".

Au niveau financier, l’Union Européenne doit allouer une enveloppe de 13 millions à la Collectivité Territoriale de Martinique pour lutter contre ce perturbateur endocrinien. C'est, "une somme largement insuffisante" ont estimé les différentes associations présentes.

Concernant l’attribution des terres en friches, le collectif considère qu’il n’y a "aucune avancée notable" et demande "des mesures fortes".

Outre l’empoisonnement au chlordécone, ce sont les pesticides en général qui sont dans le viseur des militants. Un arrêté a d’ailleurs été pris et un fond d’indemnisation des victimes a été créé.

Pour en bénéficier, il faut d'un certificat médical attestant que la maladie est due à la profession exercée. Ce n'est pas le cas pour Jean-Claude Michanole qui a arrêté de travailler dans les plantation il y a trois ans.

Cet ancien ouvrier agricole affirme qu'au début, il travaillait dans les champs sans gant, ni masque ou combinaison de protection.

A cause de cela, des plaques rouges me démangeaient sur les bras et les jambes.