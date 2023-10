Plan Vigipirate élevé au niveau "urgence attentat" en Outre-mer aussi

Martinique, Guadeloupe, Guyane et dans tous les autres territoires ultramarins, comme dans l’hexagone, le Plan Vigipirate est rehaussé au "niveau le plus élevé d'urgence attentat". Cette décision du gouvernement fait suite au drame du 13 octobre 2023 dans un lycée du Pas de Calais, où un enseignant a été mortellement poignardé par un terroriste.

Samedi 14 octobre 2023, en France continentale dans l’après-midi, les visiteurs du Château de Versailles ont été priés de quitter les lieux à la suite d’une alerte à la bombe. Quelques heures auparavant, le Musée du Louvre avait, lui aussi, été évacué "pour raisons de sécurité".

La veille, l’ensemble du territoire national a été placé sous surveillance accrue au niveau "urgence attentat" du plan Vigipirate, après l'assassinat au couteau d’un professeur de lycée dans le Pas-de-Calais et dans un contexte de guerre au Proche-Orient.

Vigilance, prévention, protection

Le plan Vigipirate qui relève du Premier ministre, est "un outil central du dispositif français contre le terrorisme". Il associe l’État, les collectivités territoriales, les opérateurs publics et privés, ainsi que les citoyens, à "une attitude de vigilance, de prévention et de protection".

Ce dispositif de sécurité intérieure comptabilise environ 300 mesures parmi lesquelles, des dispositions permanentes appliquées à 13 grands domaines d’activité (transports, santé, etc.) et des décisions complémentaires, activées en fonction de la menace terroriste.

Le plan Vigipirate poursuit deux objectifs :

Développer une culture de la vigilance et de la sécurité dans l’ensemble de la société, afin de prévenir ou déceler, le plus en amont possible, toute menace d’action terroriste.

Assurer en permanence une protection adaptée des citoyens, du territoire et des intérêts de la France contre la menace terroriste. (Source : Gouvernement)

"Faire face ensemble"

Il s’agit ainsi d'"élever la capacité de résilience de la société tout entière". Un document public, "Faire face ensemble", a été rédigé à cet effet, pour les responsables de sites accueillant du public d’une part, mais aussi pour l’ensemble de la population.

"Ce document recense de façon exhaustive et pédagogique de nombreuses recommandations" permettant à chacun de développer une plus grande vigilance et des réflexes pour mieux se protéger (et aider les autres) en cas d’attaque.

L’exposition à la menace terroriste des citoyens et des intérêts français, sur le territoire national ou à l’étranger, s’explique notamment par les valeurs et le mode de vie que la République française promeut (…). Les attaques terroristes peuvent également induire des effets d’entraînement et d’imitation. En effet, certains individus aux idées extrêmes, en quête de revanche sociale, de revendication identitaire ou souffrant parfois de troubles psychologiques peuvent être incités à passer à l’acte (…). Il existe une vaste gamme d’armes utilisées par les terroristes, du simple couteau aux engins explosifs, en passant par les armes par destination (véhicule-bélier, etc (…). L’attention de tout un chacun, portée à des détails simples, sauve des vies. gouvernement.fr (extraits du document "Faire face ensemble")

Si vous êtes témoin d’un événement suspect, en ligne ou non, ou si vous détenez une information importante pour les autorités, adressez-vous directement aux services de police en composant le 17 ou le 112.

Depuis 2015, la menace terroriste se maintient durablement à "un niveau très élevé" en Europe et plus particulièrement en France.