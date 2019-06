Les catholiques fêtent la famille

Le chef de l'église catholique de Martinique, Monseigneur David Macaire, les pastorales diocésaines de la famille et de la catéchèse, le Renouveau Charismatique de la Martinique, ont invité parents et enfants à vivre la Pentecôte des Familles, dimanche (9 juin 2019), au stade Pierre Aliker à Fort-de-France.Ce rassemblement inédit, a réuni plus de 17 000 personnes, selon les organisateurs. Toutes ont manifesté leur joie autour de la Pentecôte. Fête de l’esprit saint. Fête pour passer du temps en famille.