Plus de 300 personnes manifestent à Fort-de-France pour une reconnaissance de l'impact du chlordécone sur la population

Brigitte Brault •

Les manifestants devant la préfecture à Fort-de-France. • ©Xavier Chevalier

Plus de 300 personnes à Fort-de-France. • ©Xavier Chevalier

Les femmes en première ligne dans ce combat. • ©Xavier Chevalier

©Xavier Chevalier

©Xavier Chevalier

Des syndicats, le collectif égalité, Doubout pou Lavi San Khlordékon, piès pestisid, Lyannaj pou Dépolyé Matinik...31 associations au total ont manifesté cet après-midi dans les rues de Fort-de-France et plus particulièrement devant la préfecture et le tribunal administratif.Les membres de ces associations demandent que l'État prenne en considération l'impact du chlordécone sur la population martiniquaise et plus précisément :♦Définir un vrai plan de dépollution des sols et milieux aquatiques♦La validation des protocoles de détoxication des personnes♦Le contrôle systématique des points de vente et la traçabilité des aliments♦L'attribution de terres en friches saines à des cultivateurs- ices♦Le suivi médical de toutes les victimes♦La poursuite des coupables et pas des protestataires♦L'arrêt des LMR (Limites maximales de résidus)♦La remédiation et la réparation des préjudices économiques♦La réorientation des aides vers l'agriculture nourricière sans pesticides♦La cartographie officielle des terres agricoles avec la mention du taux de chlordécone.