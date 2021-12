Plus de 60 000 euros de promesses de don en Martinique pour le Téléthon

62 926 euros c'est la somme collectée en Martinique grâce au 3637 au cours de ces deux derniers jours (vendredi 4 et samedi 5 décembre 2021) d'appel au don.

À l'issue du décompte effectué à minuit (heure de la fin officielle), 940 promesses de don avaient été enregistrées.

La somme est un peu moindre par rapport aux précédentes éditions, cependant, cet élan est salué par les organisateurs.

Avec la crise sanitaire et sociale qui a fortement perturbé la manifestation, de nombreux défis ont été annulés voire, repoussés. Il faudra donc attendre quelques mois, mars 2022, avant de connaître la somme réelle récoltée au cours de ce Téléthon 2021.

Vous pouvez encore appeler le 3637. Je n'ai pas encore le délai, mais durant deux à trois jours le serveur est encore ouvert pour des dons. De plus les organisateurs peuvent encore réaliser des défis jusqu'à la fin du mois de janvier. Parce que plus on aura de dons et plus on aura les moyens de prendre en charge les malades et faire avancer la recherche.