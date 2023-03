Plus de donateurs et des dons plus importants lors de la collecte de l'Acise

Partager :

Plus d'une tonne de vêtements et de chaussures a été récoltée en deux jours (vendredi 17 et samedi 18 mars 2023) lors de la première collecte de l'année de l'Acise au stade Pierre Aliker de Dillon (Fort-de-France). Des donateurs, plus nombreux que d'ordinaire, mais également des dons plus importants. Un succès renouvelé puisque chaque année l'organisme caritatif fait plusieurs appels aux dons.

Il s'agit de la première collecte de l’Acise en 2023. Pour les donateurs, la situation actuelle, mais surtout l’incertitude qui pèse sur l’avenir oblige à donner. La situation est tellement difficile pour tout le monde, en plus avec l’inflation et maintenant les retraites. Une donatrice Les dons affluent depuis vendredi au stade Pierre Aliker de Dillon (Fort-de-France). • ©Stéphane Lupon Des sacs avec des vêtements, du linge de maison ou encore des chaussures, le flux est tel que les collecteurs ne s’arrêtent presque jamais. Il y a beaucoup de monde, donc on récupère les sacs et on enchaîne. Betty Cachacou, Technicienne de tri Une demande de plus en plus forte Selon les organisateurs les dons auraient triplé en un an. Ce n’est pourtant pas de trop, car en face, la demande explose aussi. Nous collectons entre 8 et 17 tonnes par semaines, et ce n’est pas de trop, car les bénéficiaires (CCAS, ACISE, SDF) nous sollicitent de plus en plus. Rosalie Bannerman, encadrante technique à l’Acise Des tonnes de vêtements qui prennent ensuite la direction du dépôt pour y suivre un parcours spécifique. Nous trions les vêtements par catégories, ensuite nous les donnons aux bénéficiaires. Rosalie Bannerman D’autres collectes seront organisées au cours de l'année, notamment celle des grandes vacances et une autre avant les fêtes de Noël.

