Une médaille pour la Martiniquaise Claude Titina, impliquée dans le monde de l'entreprise

Par arrêté du 16 juillet 2024, Claude Titina qui œuvre avec plusieurs associations, s'est vue décernée la médaille d'honneur de l'engagement ultramarin (échelon Bronze) par le Ministère de l'intérieur et des Outre-mer.

Après avoir réussi brillamment des études d’économétrie, de statistiques et de commerce international à l'université Panthéon Sorbonne à Paris, Claude Titina, commence sa carrière, Bac+5 en poche, dans le marketing et la communication.

Claude Titina Médaille de Bronze de l'engagement ultramarin • ©Daniel BETIS

1982, premier moment et 2009, retour au pays natal

Elle a eu la chance de travailler et vivre une expérience enrichissante au sein de grands groupes comme Médiamétrie, Lagardère, Thuasne ou Air France.

Claude Titina explique les moments forts de son engagement • ©Daniel BETIS

Depuis la crise de 2009 jusqu'à aujourd'hui, Claude Titina a apporté son expertise au service de la Martinique en tant que déléguée générale de l’association de chefs d’entreprise (Contact-Entreprises), puis chargée de mission au cabinet du président du conseil régional de Martinique, elle l'a accompagné lors de sa prise de fonction en tant que président de la conférence des régions ultrapériphériques.

Grâce à son charisme et son expertise, elle a dynamisé l’Association Martiniquaise pour la Promotion de l’Industrie (AMPI) et valorisé ses actions auprès des publics institutionnels et des consommateurs en tant que chargée de mission de 2012 à 2023.

Claude Titina est l’un des porteurs de projet Mouv outremer qui consiste à initier un mouvement d’entreprises d’Outre-mer en faveur d’aires de détente et de jardins créoles écoresponsables. Par aillaurs, elle poursuit entre autres,sa route dans la filière canne sucre rhum et vient de réussir sa formation de juré AOC pour celle-ci.