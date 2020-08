De plus en plus de comportements dangereux en mer

Journée de sensibilisation à la sécurité en mer organisée hier (dimanche 16 août 2020) aux Anses d'Arlet.

Des contrôles qui interviennent 10 jours après qu'un jeune plongeur ait eu le bras sanctionné par l'hélice d'un bateau.

Brigitte Brault •

Contrôles maritimes aux Anses d'Arlet. • ©Martinique la 1ère

Il y a dix jours le plan d’eau des Anses d’ Arlet que se partage ses baigneurs, ses plongeurs et ses plaisanciers a été le théâtre d’un accident. Un jeune plongeur a eu le bras sectionné par l’hélice d’un bateau.La direction de la mer et la brigade nautique ont choisi la zone située entre le Marin et le cap Salomon aux Anses d'Arlet hier (dimanche 16 août 2020) pour une opération de contrôle avant tout préventive.Les permis et éléments de sécurité ont été vérifiés ainsi que le nombre de gilets de sauvetage, le matériel de lutte contre l’incendie et la radio VHF.12 navires ont été contrôlés avec une visite approfondie à bord de 5 d'entre eux, 3 pilotes de navires ont été pris en flagrant délit d'excès de vitesse dans la bande des 300 mètres et se verront retirer leur permis par la direction de la mer.