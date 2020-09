Quatre cas positifs de coronavirus dans des établissements scolaires de Martinique

Au lendemain de la rentrée scolaire, l'ARS et le Rectorat annoncent quatre contaminations au covid-19 dans des établissements scolaires au Robert, aux Anses-d'Arlet, à Fort-de-France et à Ducos. Les personnels concernés ont été mis en isolement. 91 personnes sont identifiées comme contacts à risque

Guy Etienne •

Au vu de la situation il n’y a pas de nécessité de fermeture de classes ou d’établissements concernant les autres signalements.

Une communication conjointe sera faite par l’ARS et l’Académie de Martinique à destination des parents et des personnels de l’école sur la situation et la conduite à tenir. (L'ARS et l'académie)

La première semaine de la rentrée scolaire en Martinique, est marquée par plusieurs contaminations au coronavirus.4 établissements sont concernées, au Robert (École maternelle Simone Branglidor du Vert-Pré), aux Anses-d’Arlet (Collège Alexandre Stellio), à Fort-de-France (Collège Jacqueline Julius) et à Ducos (École maternelle Camille Zozo de Seguiran).Dans un communiqué daté du 4 septembre 2020, l'ARS et le Rectorat confirment que ces établissements ont en effet, fait l’objet de signalements de tests COVID-19 positifs parmi les personnels. Ces derniers (au nombre de 4 au total) ont été mis en isolement.Dans le cadre d’une enquête menée par les services de l’académie de Martinique, de l’Agence Régionale de Santé et des villes concernées, 91 personnes ont été identifiées comme contacts à risque. Elles ont elles aussi été écartées de leur établissement respectif et placées en isolement, en attendant les résultats des analyses.Aux Anses-d’Arlet, les cours en présentiel seront suspendus au collège Alexandre Stellio, "dans l’attente d’un retour à la normale. La continuité pédagogique en distanciel sera réactivée".En cas de symptômes : toux, fièvre, perte de l’odorat, du goût, rapprochez-vous de votre médecin traitant qui jugera de la nécessité d’effectuer un dépistage. Toute personne en attente de ses résultats COVID-19 doit rester à domicile, en isolement et ne pas se présenter dans les structures scolaires.