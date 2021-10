Plusieurs centaines de personnes manifestent à Fort-de-France notamment contre l'obligation vaccinale

Entre 850 et 900 selon la préfecture, près de 1000, selon les organisateurs, plusieurs centaines de personnes ont manifesté au centre-ville de Fort-de-France samedi 2 octobre 2021 contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Une mobilisation à l'appel de syndicats et de mouvements citoyens.

Peggy Pinel-Fereol •

"Liberté, résistance" : des mots scandés par les participants ou déployés sur leurs pancartes. C'est le message essentiel que souhaitent faire passer ceux qui manifestent ce samedi matin (2 octobre 2021) au centre-ville de Fort-de-France. Mobilisation à Fort-de-France (2 octobre 2021). • ©Franck Edmond-Mariette Partis de la maison des syndicats vers 9h30, ils ont battu le pavé le long du Boulevard du Général de Gaulle au rythme d'un groupe à pied. Les pancartes résument l'état d'esprit des participants : "la santé avant l'économie" ou "des effectifs pour soigner nos malades". Cette mobilisation était à l'appel de l'intersyndicale des centrales martiniquaises CDMT, CGTM, CSTM, UGTM, USAM et le syndicat CONVERGENCE IDE 972. Différents mouvements citoyens ont également pris part à la manifestation ainsi que des anonymes opposés au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale. Les militants de la CGTM sont les plus visibles. • ©Franck Edmond-Mariette L'obligation vaccinale entre en vigueur pour les soignants à compter du 11 octobre 2021. Le pass sanitaire concerne désormais toutes les personnes âgées de plus de 12 ans et deux mois.

