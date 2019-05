Plusieurs manifestations populaires marquent le 171e anniversaire de l'abolition de l'esclavage

Ce soir c’est la dernière marche du 19e konvwa pou reparasyon. Départ de la place Bertin à Saint-Pierre pour rallier la commune du Prêcheur. L'arrivée est prévue à l'espace Sambora aux environs de 21 heures 30. Le groupe Ixora de Nico Gernet est attendu dès 19 heures.



La ville de Saint-Pierre attend un déboulé de l’esclave Romain à 18h30. Juste après est prévue l’inauguration et la mise en lumière d’une fresque d’Hector Charpentier baptisée Trace-Jectoire, s’en suivra un concert de l'artiste Marcé.

Retraites aux flambeaux dans le sud

Plusieurs retraites aux flambeaux encore vont avoir lieu dans d'autres communes. Par exemple, marche en blanc aux Anses d’Arlets dès 19 heures. Retraite aux flambeaux aussi à Ducos à 18 heures 30 suivie d’une fresque vivante avec des jeunes et divers artistes.

Marche à Sainte-Luce en blanc et tèt maré blanc. Une représentation théâtrale est aussi prévue. Il y aura des chants, de la danse autour du thème de la négritude puis un concert du groupe Bwa Mabi.

Spectacle musical Symphonie Bèlè à Fort-de-France

Le temps fort de la soirée c’est à Fort-de-France avec une soirée en plusieurs temps. D’abord une flamme de la liberté s’élancera à 19 heures de la maison d’Aimé Césaire. Elle sera acheminée par des sportifs vers le parc culturel de la ville, où des déclarations sont prévues puis se déroulera un grand spectacle musical. La part belle sera faite au tambour avec un ensemble symphonique qui va inclure 12 tambou bèlè.