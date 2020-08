Port du masque obligatoire au travail à partir du 1er septembre

Le ministère du travail l’a annoncé depuis le 18 août dernier : "le port du masque sera obligatoire à partir du 1er septembre 2020 dans les bureaux qui ne sont pas individuels".

Guy Etienne •

Exception pour les handicapés, sur justificatif médical

Vous possédez un certificat médical confirmant votre handicap et l'impossibilité de porter le masque.

Vous êtes en mesure de prendre toutes les précautions sanitaires, par exemple : le port (si possible) d'une visière et le respect des autres gestes barrières.

La règle est simple : le port du masque est désormais obligatoire dans tous les espaces fermés où se situent plusieurs personnes (…).

Cette règle s'appliquera dès la rentrée dans les écoles.

Tous les enseignants devront être masqués, de la maternelle au lycée, de même que tous les élèves à partir du collège.



Dans l'enseignement supérieur, le masque sera obligatoire pour tout le monde. (Le premier ministre, Jean Castex - 27 août 2020) Source : franceinfo & AFP



135 euros d’amende en cas d’infraction

Les gestes barrières recommandés par le gouvernement • ©gouvernement.fr/infos-coronavirus

Port du masque grand public obligatoire depuis le 20 juillet 2020 dans les établissements suivants :

→ Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas

→ Restaurants et débits de boissons

→ Hôtels et pensions de famille

→ Salles de jeux

→ Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement

→ Bibliothèques, centres de documentation

→ Établissements de culte

→ Établissements sportifs couverts

→ Musées

→ Établissements de plein air

→ Chapiteaux, tentes et structures

→ Hôtels-restaurants d'altitude

→ Magasins de vente, centres commerciaux

→ Administrations et banques

→ Marchés couverts.

À cause du coronavirus, le port du masque (déjà obligatoire dans les lieux publics clos depuis le 20 juillet dernier), sera désormais indispensable également en entreprise dès ce 1er septembre 2020. Cette obligation concerne les personnes âgées de 11 ans et plus.Ce masque à porter est un modèle grand public, c’est-à-dire un masque chirurgical ou en tissu.Si vous êtes handicapé, vous pouvez être autorisé à vous rendre dans les lieux publics clos sans masque, mais en remplissant les deux conditions suivantes :Le fait de se rendre dans les lieux publics clos sans porter de masque, constitue une contravention de 4e classe. Cette infraction est punie par une amende de 135 €.Quant aux gestes barrières, les règles restent inchangées, car "le virus est toujours là et il est dangereux", comme le rappelle le ministère des solidarités et de la santé dans son message audiovisuel de prévention