Pour identifier un cadavre découvert dans une rivière à Saint-Pierre, les gendarmes lancent un appel à témoins

Le samedi 10 décembre 2022, les gendarmes ont découvert le cadavre d'un homme couché dans le lit de la rivière "claire" à Saint-Pierre, sur les flancs de la montagne Pelée. Cet homme n'est pas identifié depuis trois jours...La gendarmerie transmet sa description.

Il s'agit d'un homme antillais, chabin, âgé entre 40 et 50 ans, de corpulence normale, ses cheveux sont courts, foncés et crépus. Il est porteur d'un polo rouge avec des rayures horizontales noires, blanches et bleues, d'un short bariolé et d'une ceinture de couleur vert foncé.