Pourquoi le maire du François ne prendra pas le risque de rouvrir les écoles avant septembre ?

Face aux incertitudes qui pèsent sur les conditions de protection sanitaire des élèves et des personnels et l’absence d’information sur les transports et la restauration scolaire, le maire du François s'explique sur la fermeture des écoles après le 11 mai 2020.

Brigitte Brault •

(- Joseph Loza, maire du François).





La continuité pédagogique

Pas de rentrée scolaire avant septembre 2020. Comme de nombreux maires de Martinique, celui du François, a pris cette décision et tenu à en préciser les raisons.Il s’appuie notamment sur le principe fondamental de la protection de la santé et de la sécurité des enfants, du personnel enseignant et des employés municipaux.Toutefois, en accord avec le Rectorat, les enseignants et les représentants de parents d’élèves, le bureau du directeur(trice) et une salle de classe par école seront ouverts, pour permettre la continuité pédagogique entre les familles et les enseignants.Les conditions d’enseignement distanciel seront renforcées grâce au portage à domicile, par la Mairie, de supports pédagogiques aux élèves en rupture numérique.Le maire précise que "les élus, le personnel municipal, et les partenaires de l’éducation sont engagés ensemble, dès maintenant, à préparer la réouverture des écoles en septembre. Elle se fera dans des conditions permettant de préserver la santé des élèves et des personnels scolaires".