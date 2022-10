Pouvoir d’achat : des "astuces" pour alléger votre budget

Dans un article publié sur son site en ligne le 12 octobre 2022, le magazine "60 millions de consommateurs" donne quelques pistes pour tenter "d’influer sur vos dépenses fixes".

Face à la vie chère qui accable le budget de tous les ménages, le magazine "60 millions de consommateurs" propose des "astuces qui regonflent votre pouvoir d’achat, pour contrer l’inflation galopante".

Jouer sur les frais fixes

Dans une publication postée sur son site internet le 12 octobre 2022, le magazine propose de "jouer sur des frais que l’on croit fixes, notamment le poids de tous vos abonnements et contrats d’assurance dans votre budget". Cela "peut vous permettre de récupérer 50, 80, 100 € et plus tous les mois".

Renégocier les crédits et les assurances

Si vous avez récemment souscrit un prêt immobilier, que vous avez moins de 40 ans et que vous êtes non-fumeur, vous pourriez récupérer 10 000 € ou plus sur 20 ans, dont près de 500 € dès la première année. Un courtier spécialisé

Faire racheter ses crédits

Le rachat de crédits (ou regroupement de prêts), est aussi une stratégie avance le Magazine par la voix d’un autre spécialiste, "même si elle reste onéreuse".

Cette technique vous permet, avec un seul et unique emprunt, étalé sur une période de remboursement plus longue, d’alléger vos mensualités. Un spécialiste du regroupement de crédits

Prudence toutefois, "si vous multipliez les impayés" prévient une conseillère en économie sociale et familiale.

Déposer un dossier de surendettement

Pour les situations les plus complexes, il est possible de constituer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Dans les territoires ultramarins, l’interlocuteur c’est l’IEDOM (l’Institut d'Émissions des Départements d'Outre-Mer). Cet organisme instruit les dossiers de surendettement pour les présenter à la décision de la Commission départementale.

Apprendre à maîtriser son budget

Il est indispensable de bien gérer son argent, une recommandation qui vaut pour tous, "des plus aisés aux plus modestes" souligne le Magazine.

Une fois vos charges fixes connues (loyer, crédits, impôts, assurances, abonnements…), voyez comment les optimiser et faites le ménage dans vos contrats. Ensuite, abordez la partie variable de vos dépenses : alimentation, loisirs, carburant… Évaluez vos besoins, établissez un budget prévisionnel en début de mois et vérifiez vos dépenses au fur et à mesure. 60 millions de consommateurs

Suivre ses dépenses pour épargner

Autre conseil : le suivi de ses dépenses. Plusieurs méthodes existent dévoile un expert dans ce dossier.

La plus simple est connue sous le nom de "méthode des enveloppes". Elle consiste à mettre l’argent nécessaire en début de mois dans une enveloppe dédiée “alimentation”, “carburant”, “sorties”… et à ne pas dépenser plus que ce que vous avez provisionné pour chaque poste de dépenses. Autre technique, la "méthode xl" ou "carnet de notes", qui implique de noter chaque dépense en face de son prévisionnel, soit sur tableur, soit sur papier. Une fois cette seconde étape franchie, vous pouvez mettre en place une stratégie d’épargne. Conseils d’un expert

