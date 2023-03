Pouvoir d’achat en Martinique : de nouveaux produits de consommation courante intègrent le "Bouclier Qualité Prix"

L’Observatoire des Prix, des Marges et des Revenus de la Martinique a décidé d’ouvrir la liste du BQP (Bouclier Qualité Prix), à de nouveaux produits de consommation courante, "en réponse à la poussée inflationniste observée au cours de l’année 2022".

Les dernières négociations menées d’août à octobre 2022 avec les acteurs privés et publics de la chaîne des prix, ont abouti à "un élargissement du BQP (Bouclier Qualité Prix), dénommé BQP+, aux produits de consommation courante les plus consommés par la population martiniquaise".

La grande distribution s’est également engagée, par la signature d’une charte, à "répercuter intégralement toutes les baisses de prix réelles ou à venir, accordées par les acteurs de la chaîne d’approvisionnement".

En réponse à la poussée inflationniste observée au cours de l’année 2022, l’État a souhaité amplifier au niveau local le dispositif du BQP, afin de soutenir le pouvoir d’achat des consommateurs ultramarins dans le cadre de l’Oudinot du pouvoir d’achat. Préfecture de Martinique (communiqué du 24 mars 2023)

Des clients aux caisses d'un hypermarché (Illustration). • ©Guy ÉTIENNE

L’énergie et l’alimentation à la hausse

L’indice des prix à la consommation (IPC) qui mesure l’évolution des prix des biens et services, enregistre "une hausse globale de 5 % en Martinique contre 6,1 % pour l’ensemble de la France".

Les étiquettes épinglées dans 703 points de vente du territoire par les enquêteurs de l’INSEE, font apparaître "une forte hausse des prix de l’alimentaire de 10,4 % et de l’énergie de 5,3%, entre novembre 2021 et décembre 2022".

Ces deux postes de dépenses représentent un quart du panier moyen des ménages martiniquais. Selon la dernière enquête de comparaison spatiale des prix de 2015, l’écart des prix entre la Martinique et le territoire national, s’élève à 12,3 %. Pour les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées, cet écart s’établit à près de 40 %. La préfecture

Des contrôles réalisés par l’administration

En 2022, "39 magasins ont été contrôlés". A l’issue, "7 avertissements et une injonction ont été prononcés" pour sanctionner des défauts d’affichage et de balisage, des indisponibilités de produits et des écarts entre le prix affiché et le montant payé à la caisse.

L’Observatoire des Prix, des Marges et des Revenus de la Martinique regroupe des acteurs publics (élus, services de l’État…) et privés (organisations syndicales d’employeurs et de salariés, associations de consommateurs…), a été officiellement créé en 2007. Comme les 5 autres OPMR d’Outre-mer, il "a pour mission d’analyser le niveau et la structure des prix et des revenus, et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution".