Prêcheur : un atelier chantier d’insertion donne une deuxième vie aux vieux tissus et vêtements

C’est une initiative plutôt originale qui se développe depuis deux ans déjà dans la commune du Prêcheur. Il s'agit de la récupération de matières souples et de tissus usagés, afin de les recycler et d’en faire des objets nouveaux.

Maurice Violton •

Des sacs avec des hauts de jeans, des sets de tables, des coussins, des éléments de décoration, la liste pourrait être longue encore. Ce sont autant d’objets fabriqués dans un atelier installé depuis août 2020 à proximité du stade de football baptisé Albert Joyau au Prêcheur.

"Les artisans du recyclage", c'est le nom de cet atelier, sont dirigés par l’association "Les ateliers Solidaires et Créatifs". Après des années de pratiques, le constat des couturières est formel : trop de déchets s’en vont dans les poubelles. Et selon Emilie Rendu, la directrice des ateliers solidaires et créatifs, "des vêtements usagés peuvent encore servir".

Une production visible en boutique et en ligne

Dans cette zone sinistrée sur le plan économique, la création de cet atelier chantier d’insertion connait un véritable succès.

À ce jour, près d’une quarantaine de personnes ont déjà transité par la structure. Et la production est telle qu’une boutique a vu le jour au 134 de la rue Victor Hugo au centre-ville de Fort-de-France, pour écouler la production, avec un certain succès d’ailleurs.

Grâce à un site internet, particuliers et entreprises peuvent également passer commande d’articles plutôt originaux.

"Les artisans du recyclage" entendent élargir leur gamme encore, par exemple, en proposant des produits tels que des sacs cabas de récupération, afin d'être une véritable alternative au plastique.